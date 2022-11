UFFICIALE – Inter, rinnovata la partnership con Locauto fino al 2025

Fondata nel 1979 a Milano, Locauto è un punto di riferimento in Italia per la mobilità di aziende e privati, essendo stata tra le prime società a sperimentare formule innovative al servizio dell’automotive, nonché fra le prime realtà italiane a lanciare il noleggio auto a lungo termine in alternativa al leasing. La condivisione di sfide, obiettivi, la volontà di crescere sempre, ottenendo risultati sempre migliori: caratteristiche alla base dell'accordo con Inter, che permette a Locauto di proseguire come Official Rent-a-Car Partner del Club nerazzurro.