Attraverso una nota apparsa sul sito, l’Inter ha comunicato di aver ceduto Edoardo Vergani al Bologna in prestito. “FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Edoardo Vergani al Bologna FC. L’attaccante classe 2001 si trasferisce in Emilia a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione in favore del club rossoblu“.

(Inter.it)