UFFICIALE – Inter Women, rinforzo in attacco: arriva Nikée Dianá van Dijk

Il comunicato ufficiale diffuso in queste ore dal club nerazzurro per annunciare l'ultima arrivata a disposizione di Piovani
Daniele Vitiello
Altro acquisto definito per Inter Women. Piovani potrà ora contare su un rinforzo per il reparto avanzato, annunciato dal club in queste ore: si tratta di Nikée Dianá van Dijk. A differenza del suo connazionale e omonimo, la ragazza classe 2003 è appunto un attaccante e spera di trovare in nerazzurro la possibilità di consacrarsi dopo aver lasciato il Twente.

Questo il comunicato del club: "FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Nikée Dianá van Dijk. L’attaccante olandese classe 2003 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2028".

