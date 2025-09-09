Altro acquisto definito per Inter Women. Piovani potrà ora contare su un rinforzo per il reparto avanzato, annunciato dal club in queste ore: si tratta di Nikée Dianá van Dijk. A differenza del suo connazionale e omonimo, la ragazza classe 2003 è appunto un attaccante e spera di trovare in nerazzurro la possibilità di consacrarsi dopo aver lasciato il Twente.