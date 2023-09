UFFICIALE – Italia, si fermano Chiesa e Pellegrini: saltano Macedonia del Nord e Ucraina

"Ultima seduta di allenamento questa mattina a Coverciano per la Nazionale prima della partenza per Skopje, dove domani sera (ore 20.45, diretta su Rai 1 – arbitra il francese Letexier) l'Italia affronterà la Nord Macedonia nel terzo incontro del girone di qualificazione al Campionato Europeo di Germania 2024. Sull’aereo che nel pomeriggio porterà gli Azzurri nella capitale macedone non saliranno Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini, che hanno accusato un risentimento muscolare: sottoposti questa mattina ad accertamenti diagnostici, l’attaccante della Juventus e il centrocampista della Roma sono risultati indisponibili per le gare con Nord Macedonia e Ucraina e faranno quindi rientro nelle rispettive sedi per sottoporsi alle cure del caso”.