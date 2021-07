Ex Inter, UFFICIALE: Jovetic è un nuovo calciatore dell’Hertha Berlino

Stevan Jovetic approda in Germania: l’ex attaccante dell’Inter, conclusa l’esperienza in Francia con il Monaco, ha accettato la proposta dell’Hertha Berlino. Per il montenegrino contratto biennale fino al 30 giugno 2023.

Fabio Alampi

Stevan Jovetic approda in Germania: l'ex attaccante dell'Inter, conclusa l'esperienza in Francia con il Monaco, ha accettato la proposta dell'Hertha Berlino. Per il montenegrino contratto biennale fino al 30 giugno 2023.