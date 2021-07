Inter, UFFICIALE: Males rimane al Basilea. Prestito rinnovato, i dettagli

L'attaccante svizzero lascia nuovamente i nerazzurri: definito l'accordo con il club elvetico, ecco l'annuncio

Prosegue la campagna di sfoltimento dell'Inter: il club nerazzurro ha ufficializzato un'altra operazione in uscita. Darian Males rimane al Basilea: l'attaccante svizzero, che ha già indossato la maglia rossoblu nella seconda parte dell'ultima stagione, si trasferisce alla corte dei vice campioni di Svizzera in prestito biennale con opzione di acquisto a titolo definitivo. Queste le prime parole del classe 2001, raccolte dal sito ufficiale del club elvetico: "Gli ultimi sei mesi al Basilea mi hanno portato un passo avanti e sono felice di poter continuare a giocare per questo club. Ho grandi obiettivi con il Basilea e non vedo l'ora di raggiungerli".