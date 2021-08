UFFICIALE – Milan, altro rinforzo in attacco: preso Pellegri dal Monaco

Il Milan ha annunciato l'arrivo dal Monaco di Pellegri: il classe 2001 si trasferisce in prestito con diritto che può diventare obbligo

Il Milan ha annunciato un altro arrivo in attacco. Dopo Olivier Giroud, acquistato dal Chelsea, il club rossonero ha concluso l'operazione in prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo col Monaco per Pietro Pellegri. Di seguito il comunicato del club rossonero.