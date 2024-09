La FIFA ha ufficializzato l'appuntamento attraverso un comunicato diffuso in questi minuti: domani si scopriranno le città che ospiteranno il nuovo Mondiale per club

Finalmente ci siamo. Il nuovo Mondiale per club sta prendendo forma, non solo a parole. Domani arriverà il momento di un passo importante, anticipato dalle indiscrezioni e confermato ora direttamente dalla FIFA. Si legge infatti nel comunicato ufficiale diffuso in questi minuti: