UFFICIALE – Newcastle, Bruce esonerato: “Il nuovo tecnico nominato a tempo debito”

Marco Astori

Il Newcastle United può confermare che Steve Bruce ha lasciato la sua posizione di capo allenatore di comune accordo. Lascia i Magpies dopo più di due anni in carica, dopo aver guidato il club al 13° e 12° posto in Premier League e raggiungendo i quarti di finale sia nella Emirates FA Cup che nella Carabao Cup durante il suo mandato. Il Newcastle United vorrebbe esprimere la sua gratitudine a Steve per il suo contributo e gli augura ogni bene per il futuro.

Steve Bruce ha dichiarato: "Sono grato a tutti coloro che sono collegati al Newcastle United per l'opportunità di gestire questa squadra di calcio unica. Vorrei ringraziare la mia squadra di allenatori, i giocatori e lo staff di supporto, in particolare per tutto il loro duro lavoro. Ci sono stati alti e bassi, ma hanno dato tutto anche nei momenti difficili e dovrebbero essere orgogliosi dei loro sforzi. Questo è un club con un tifo incredibile e spero che i nuovi proprietari possano portarlo avanti dove tutti noi vogliamo che sia. Auguro a tutti buona fortuna per il resto di questa stagione e oltre".

Graeme Jones guiderà la squadra ad interim, a partire dalla trasferta di sabato a Crystal Palace, e sarà supportato dal team di coaching di Steve Agnew, Stephen Clemence, Ben Dawson e Simon Smith. Il processo di reclutamento di un nuovo capo allenatore è in corso e la nomina sarà annunciata a tempo debito. Il club non farà ulteriori commenti in questo momento.

