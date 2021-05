UFFICIALE – Psg, Neymar rinnova fino al 2025: “Felice di far parte del progetto del club”

Il brasiliano ha rinnovato il sui contratto con il Paris Saint-Germain fino al 2025

Neymar ha rinnovato il sui contratto con il Paris Saint-German fino al 2025. Lo ha annunciato il club francese. "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare che Neymar da Silva Santos Junior ha firmato un'estensione del contratto per altre tre stagioni fino al 30 giugno 2025". Da quando è arrivato nel club nel 2017, il nazionale brasiliano (103 presenze, 64 gol) si è ritagliato un posto tra le leggende del club del Paris Saint-Germain. Con 85 gol e 51 assist nelle sue 112 partite con il club, il numero 10 del Psg è entrato nella top ten della storia del club. Neymar Jr ha vinto finora 9 trofei con il Psg: tre titoli della Ligue 1 (2018, 2019 e 2020), due Coupes de France (2018 e 2020), due Coupes de la Ligue (2018 e 2020) e due Trophées des Champions (2018 e 2020). L'attaccante ha anche svolto un ruolo chiave nella corsa del Paris Saint-Germain alla prima finale di Champions League del club nel 2020, l'anno del 50 ° anniversario del club.

"Sono molto felice, molto felice di prolungare il mio contratto con il Paris fino al 2025. La verità è che sono molto felice di restare qui per altri quattro anni, di far parte del progetto del club, di provare a vincere". Queste le parole di Neymar che ha appena rinnovato il contratto con il Psg fino al 2025. "Quando sono arrivato al Paris Saint-Germain - ha proseguito O Ney - il mio obiettivo era quello di portare il club in cima, tra i migliori, e ci stiamo avvicinando. Stiamo acquisendo più esperienza e ci avviciniamo sempre di più al gusto di vincere la Champions League. Sono sicuro che ce la possiamo fare".