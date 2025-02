È stato subito nominato il nuovo consiglio di amministrazione che fornirà leadership e stabilità in questo periodo cruciale. Il consiglio è composto da:

Andrea Corradino – Presidente

Paul Francis – Vice Presidente

Andrea Gazzoli – CEO

Charlie Stillitano – Dirigente calcistico con tre decenni di esperienza internazionale, che porta con sé una profonda conoscenza del settore e una strategia orientata al futuro

Federico Mari – Esperto di finanza, specializzato nel settore del calcio professionistico, con focus sulla sostenibilità finanziaria e le strategie di crescita dei club

Stillitano, in particolare, è noto per essere stato il presidente esecutivo di Relevent Sports Group, l’organizzazione che nel recente passato ha creato l’International Champions Cup, torneo amichevole intercontinentale estivo che ha coinvolto anche diversi club italiani. Non solo, Relevent è già stata coinvolta nel tentativo – finora fallito – di portare la Liga negli Stati Uniti d’America.

L’Avvocato Andrea Corradino, neo Presidente dello Spezia, ha espresso gratitudine alla famiglia Platek per l’impegno sino ad oggi profuso ed entusiasmo per il futuro del club sotto la guida di FC32:

"A nome dell’intera comunità spezzina, desidero ringraziare sinceramente la famiglia Platek e il presidente Philip Platek per il loro impegno e per l’investimento nel nostro Club. Il loro contributo è stato fondamentale e ora guardiamo con grande entusiasmo a questo nuovo capitolo insieme a FC32. La passione di FC32 per il calcio e per lo sviluppo dei giocatori si allinea perfettamente con le ambizioni dello Spezia. Li accogliamo a braccia aperte e non vediamo l’ora di costruire insieme un grande e luminoso futuro".

FC32, fondato da Paul Francis, è un collettivo di oltre 80 investitori, tra cui ex grandi atleti e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. Con un focus sullo sviluppo del potenziale dei giocatori, il gruppo è oggi proprietario del Cobh Ramblers FC in Irlanda e dello SKN St. Pölten in Austria, con ulteriori piani di espansione nelle leghe calcistiche globali.

Paul Francis, fondatore di FC32 e neo Vice Presidente dello Spezia, ha sottolineato il privilegio di far parte della tradizione calcistica del club e le priorità immediate che lo attendono:

"È una responsabilità grande e straordinaria far parte del calcio di questa città. In questo momento, l’attenzione è tutta sul match di campionato contro il Palermo, domenica, per garantire che Luca D’Angelo e i ragazzi possano proseguire sulla scia del loro buon momento. Da lì in poi, l’obiettivo sarà ascoltare e capire come possiamo supportare al meglio la squadra nelle restanti partite della stagione".

Con una visione globale e un forte impegno nei percorsi dei giocatori, FC32 intende integrare lo Spezia nella sua rete crescente di club, potenziando le opportunità per i talenti emergenti e perseguendo il successo dentro e fuori dal campo.

(Fonte: Calcio & Finanza)