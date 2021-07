Inter, UFFICIALE: il 2003 Radaelli in prestito per una stagione al VillaValle

Il centrocampista di scuola nerazzurra giocherà con la maglia del club bergamasco, formazione militante in Serie D

Nuova operazione in uscita per l'Inter: il club nerazzurro ha ceduto il centrocampista classe 2003 Nicolò Radaelli in prestito per una stagione al VillaValle, formazione militante in Serie D. Questo il comunicato del club bergamasco: