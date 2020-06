UFFICIALE – Kurzawa rinnova con il PSG fino al 2024. Era stato accostato all’Inter

Era stato accostato anche all’Inter, si diceva addirittura avesse rifiutato un’offerta fatta dai nerazzurri. Layvin Kurzawa era stato avvicinato pure alla Juventus: nel mese di gennaio sembrava vicino uno scambio con De Sciglio. Ma in realtà il calciatore non si muoverà dal PSG, almeno per i prossimi quattro anni. Il club francese ha annunciato che il giocatore ha rinnovato il suo contratto fino al 2024. Il terzino francese di 27 anni ha collezionato in questa stagione 23 presenze e ha segnato un gol. Gioca nel club parigino dal 2015.