UFFICIALE – Scamacca conteso dalle big, intanto arriva il rinnovo col Sassuolo

Il club neroverde ha annunciato il prolungamento del contratto dell'attaccante sul suo sito ufficiale

Gianluca Scamacca sarà sicuramente uno dei calciatori più chiacchierati dei prossimi mesi. L'attaccante è da tempo ormai nel mirino dell'Inter, che continua a lavorare con l'entourage e con il Sassuolo alla ricerca della giusta formula per concretizzare il trasferimento, ma dovrà fare attenzione alla folta concorrenza in Italia e in Europa.

Intanto, è arrivato oggi l'annuncio del rinnovo di contratto del giocatore con il club neroverde fino al 2026. Una notizia che era nell'aria e che, pur non condizionando le decisioni del ragazzo per il futuro, mette Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, in una posizione di maggiore forza in sede di trattativa con altre squadre. L'Inter è avvisata.