Inter, UFFICIALE: Sottini ceduto in prestito per una stagione alla Triestina

Nuova operazione in uscita per l'Inter: i nerazzurri hanno ceduto alla Triestina, in prestito per una stagione, Edoardo Sottini, difensore centrale classe 2002 reduce da una positiva stagione con la maglia della Pistoiese. Questo il comunicato del club alabardato: "U.S. Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Sottini. Il giocatore arriva con la formula del prestito dal FC Internazionale Milano e si è legato alla causa alabardata con un accordo di durata annuale. Nato a Brescia il 18 agosto 2002, 191 cm di statura, Edoardo Sottini è un difensore centrale di grande talento e struttura, mancino naturale ma impiegabile anche sul centro destra della cerniera centrale. Dopo i primi passi nel settore giovanile della Cremonese approda in nerazzurro a luglio 2016, facendo la trafila fino alla Primavera e conquistando nel 2018/2019 l'accoppiata Scudetto-Supercoppa con l'Under 17. Giocatore temibile negli inserimenti in area avversaria, è reduce da una prima stagione da assoluto protagonista in Lega Pro, collezionando 33 presenze condite da 4 reti con la maglia della Pistoiese. Ora il trampolino di lancio si chiama Triestina, per continuare a crescere e confermare le indubbie qualità nel suo bagaglio fisico e tecnico. Benvenuto a Trieste, Edoardo!".