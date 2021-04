UFFICIALE – Superlega, anche il Chelsea si tira indietro: il comunicato

Il club londinese si unisce al resto dellesquadre inglesi e comunica la propria intenzione di rinunciare al progetto Superlega

"Il Chelsea Football Club può confermare di aver avviato le procedure formali per il ritiro dal gruppo che stava sviluppando i piani per una Superlega europea. Essendo entrati a far parte del gruppo alla fine della scorsa settimana, abbiamo ora avuto il tempo di considerare appieno la questione e abbiamo deciso che la nostra continua partecipazione a questi piani non sarebbe nel migliore interesse del Club, dei nostri tifosi o della comunità calcistica in generale".