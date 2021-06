UFFICIALE – Tottenham, Espirito Santo nuovo allenatore: l’annuncio del club

La notizia era nell'aria ma ora è arrivata anche l'ufficialità: il Tottenham ha reso noto che il nuovo allenatore è Nuno Espirito Santo

La notizia era nell'aria ma ora è arrivata anche l'ufficialità: il Tottenham ha reso noto che il nuovo allenatore è Nuno Espirito Santo, nelle ultime stagioni al Wolverhampton. Il nuovo direttore sportivo, Fabio Paratici, ne ha parlato così: "Il casting per questo ruolo è stato abbastanza lineare, volevamo un allenatore in grado di trasmettere valori importanti per questo club. Guardando il suo lavoro al Wolverhampton, si vede che Nuno ha capacità di gestire un gruppo di giocatori e adottare uno stile vincente e che consente ai giocatori di crescere. Non vediamo l'ora di iniziare quello che speriamo sia un periodo di successi per il club".