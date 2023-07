Ex Inter, UFFICIALE: Vieira è il nuovo allenatore dello Strasburgo

L'ex centrocampista nerazzurro ritorna ad allenare in Ligue 1 dopo l'esperienza in Inghilterra con il Crystal Palace

Patrick Vieira riparte dalla Ligue 1: l'ex centrocampista dell'Inter, reduce dall'esonero con il Crystal Palace, è il nuovo allenatore dello Strasburgo. Contratto triennale per Vieira, che si presenta così: "Sono particolarmente felice di arrivare allo Strasburgo. Conosco la storia e l'identità di questo club, il fervore che suscita, l'importanza che ha per il suo territorio, terra di calcio e passione. La ricostruzione del club negli ultimi anni, sotto la direzione di Marc Keller, ne è un esempio. Lavorare con lui è un vero piacere per me. Oggi inizia un nuovo ciclo per lo Strasburgo ed è entusiasmante per un allenatore poter costruire qualcosa facendo leva sui valori che fanno la forza di un club".