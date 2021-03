Ulivieri: “Calcio italiano in crisi? Non capite nulla. Se il fallimento sono Juve e Inter…”

Le parole del presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, intervenuto ai microfoni de Il Romanista

Intervenuto ai microfoni de Il Romanista, Renzo Ulivieri, Associazione Italiana Allenatori, ha risposto così a chi afferma come il calcio italiano sia in crisi: «Chi parla di crisi non ha capito nulla. Se il fallimento del calcio italiano è il fallimento nelle coppe dell'Inter e della Juve, per me è l'ultimo dei problemi. Noi abbiamo l'Atalanta, la Roma e il Milan che hanno fatto benissimo. E c'è un altro cambiamento radicale che forse non si è colto: se la Juve perde in casa col Benevento non è un fallimento, anzi, è tanta roba.