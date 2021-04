Ulivieri: “Errore concettuale dire che l’Inter gioca male. E’ un calcio essenziale”

Renzo Ulivieri, ex allenatore e oggi presidente dell'Aiac, ha sfatato il mito secondo cui l'Inter di Antonio Conte gioca male

"Gioca male come dicono alcuni? No, l’Inter non gioca male. È un errore concettuale dire questo. Conte ha visto che prendeva troppi gol all’inizio e ha consolidato la difesa. Davanti ha questi due che se rimangono in parità numerica ti fanno male. È un calcio essenziale, nel quale ci sono momenti di gioco interessanti e dettati da grande logica. La battuta sul centro estetico ci sta soprattutto se riguarda una squadra che da dieci anni non si avvicinava a questi livelli. Dire che l’Inter gioca male non è corretto".