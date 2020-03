Ulivieri: “Juve-Inter? C’era chi non voleva giocare. Zhang? Si è adeguato a…”

Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha commentato le ultime vicende del calcio italiano. Per Ulivieri anche una battuta sulle parole di Zhang, presidente dell’Inter, che nelle scorse ore ha definito il numero uno della Lega di Serie A, Dal Pino, un pagliaccio:

“Perché Juve-Inter non si è giocata? Probabilmente a una delle due società non andava e hanno fatto questa scelta. Per non falsare il campionato le partite non vanno rimandate, vanno recuperate il prima possibile. Zhang? Si è subito adeguato al nostro modo di parlare… Io l’ho presa come una cosa detta da uno che non conosce la nostra lingua, spero sia stato un errore di traduzione“.

(Fonte: Rai Radio 1)