Ulivieri: “Richiesta danni a Mancini? Deciderà il Consiglio FIGC. Lui in Arabia…”

"La Figc chiederà un risarcimento a Mancini? Siamo in una fase interlocutoria, i tecnici studieranno il caso e valuteranno, poi sarà il consiglio federale a decidere. In consiglio oggi abbiamo preso questa decisione, non si possono fare passi avventati". Così il presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivieri , parlando delle possibili mosse della federazione dopo il divorzio dall'ex ct azzurro.

"I risultati di Mancini in Arabia? Mancini è un allenatore e un uomo che riflette, non mi sento di dire se ha fatto bene o male ad andare. Sarà il tempo a dirlo. Di sicuro è una scelta difficile dal punto di vista tecnico", aggiunge Ulivieri a margine del consiglio federale. Parlando della querelle Osimhen-Garcia dopo il cambio a Bologna: "Mi è dispiaciuto molto. Credo che non si possa fare e che non sia giusto farlo. Poi ogni allenatore prende le sue decisioni. Penso che il comportamento visto non sia giusto e non va bene".