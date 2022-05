Ulivieri: “Napoli? Scudetto perso con squadre alla portata. Oggi raccontano…”

Il pensiero del presidente dell'associazione italiana allenatori a proposito del cammino della squadra azzurra

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori: "Insigne? Come valore tecnico non era come Baggio, Totti e Del Piero ma nell'immaginario di Napoli ha lo stesso valore. Inter e Milan per lo Scudetto? A parte le ultime partite, il Napoli aveva tutte le carte in regola per concorrere per il titolo ma ha buttato dei punti in casa con Spezia o Empoli, così come nel ritorno con l'Empoli. Poi è successo quello che è successo, viene raccontato che sarebbero bastate tre merende per riassettare la squadra, per fare una sintesi. Probabilmente la squadra ha avuto problemi di questo genere altrimenti non si spiega perché un gruppo con queste potenzialità abbia perso lo scudetto contro delle squadre facili. Oggi di facile non è nulla, ma erano partite alla portata. È una situazione che lascia perplessi, ma le ragioni potrebbero non essere tecniche".