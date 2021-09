Ulivieri: “Spalletti ha cambiato la mentalità del Napoli. Ho solo qualche dubbio…”

Le considerazioni del presidente dell'associazione allenatori a proposito del tecnico ex Inter approdato in estate all'ombra del Vesuvio

Daniele Vitiello

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente AIAC: “Napoli primo da solo? Non me l’aspettavo, 6 vittorie consecutive sono tanta roba anche se no è una sorpresa eccezionale considerando la forza della squadra. Spalletti? Probabilmente ha cambiato un po’ di mentalità, a parte dei particolari sul gioco che hanno mostrato cambiamenti. Soprattutto è cambiata la mentalità della squadra e del gruppo, sanno che c’è da lavorare tutti insieme, questo il Napoli lo fa, è squadra sia in fase di possesso che di non possesso. Non subisce molto a oggi e cerca di imporre il suo gioco.

Mazzarri criticato per aver sminuito i meriti del Napoli? Se a Napoli non conoscono ancora Mazzarri…Lui è un po’ così, è un amico quindi lo posso anche dire: alla fine della gara l’obiettivo suo è sempre quello di sostenere la sua squadra, anche nella sconfitta.

Juventus? La squadra sta remando con grande difficoltà, per loro cambia tanto. Per il Napoli ovviamente è cambiato tutto in un altro senso. Le altre squadre sembra che abbiano delle difficoltà però sono lì. Buon rapporto di Spalletti con spogliatoio e dirigenza? Che sappia tenere lo spogliatoio è risaputo, poi se c’è qualcuno che va per la sua strada l’allenatore deve intervenire. I grandi campioni devono tenere alla squadra, con l’Io non si va da nessuna parte. E Spalletti ci tiene come quasi tutti gli allenatori.

Rapporto Spalletti-De Laurentiis? Qui ho qualche dubbio… Conosciamo tutti la personalità di Spalletti e quella di De Laurentiis. Fiorentina? Ho simpatia per il Napoli ma sono tifoso viola, non me ne vogliano i tifosi azzurri. Sarà una partita difficile specie nella parte iniziale, la Fiorentina ha messo sotto l’Inter di brutto anche se ha perso, nella prima mezz’ora ci stava il 3-0. Il Napoli deve fare molta attenzione alle partenze. Italiano ha dato aggressività e gioco.