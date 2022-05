Inter-Samp, ultima per Socios come sponsor di maglia: ci sarà scritta speciale

L'azienda ha versato per questa stagione 16 mln nelle casse interiste ma dalla prossima e fino al 2025 ne verserà uno all'anno e non sarà più main sponsor

Nell'ultima gara, quella in casa contro la Sampdoria, tutta la concentrazione dei tifosi dell'Inter andrà su quanto succederà sul prato del Meazza e quanto accadrà sul campo del Sassuolo, con il Milan impegnato al Mapei. Ma nel frattempo cambierà qualcosa sulle maglie nerazzurre. Sarà l'ultima per Socioscome sponsor di maglia. Per il commiato - spiega il Corriere dello Sport - sulle magliette interiste ci sarà una scritta speciale.