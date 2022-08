Inter, ultime riflessioni su Agoume: sul tavolo due proposte di club di Ligue 1

Ultimi giorni per definire il futuro di Lucien Agoume: il centrocampista francese classe 2002, rientrato dal prestito al Brest, lascerà nuovamente l'Inter per tornare con ogni probabilità in patria. Sul tavolo della dirigenza nerazzurra ci sono le proposte di Lorient e Troyes, club di Ligue 1 che lo vorrebbero in prestito.