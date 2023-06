Inter, ultimo passo convincente. Lukaku straripante: Romelu o Dzeko? Dubbio fino a Istanbul

Il tecnico dell'Inter si gode la sua squadra in grande condizione, ma dovrà scegliere l'attacco per la finale di Champions League

L'Inter ha chiuso nel migliore dei modi il campionato, battendo il Torino e dimostrando di essere in grande condizione fisica in vista della finale di sabato 10 giugno contro il City. Inzaghi ha ruotato le forze e dato minuti a tutti, ora manca una settimana alla partita più importante dell'anno.

"L’ultimo passo dell’Inter in direzione Istanbul è stato convincente. Successo più netto di quanto dica il risultato minimo, griffato da Brozovic, come all’andata. Undicesima vittoria nelle ultime 12 partite, in tutte le competizioni, a riprova di un prolungato stato di salute. Simone Inzaghi ha potuto concedere riposo e minuti a tutti. Ha preso atto della buona condizione generale e di quella straripante di Romelu Lukaku, il migliore, rimasto in campo 90’. Ha fatto bene anche Edin Dzeko, entrato nella ripresa. Chi giocherà contro il City al fianco dello sposino Lautaro? È il dubbio che il tecnico si trascinerà sul Bosforo. Un gran bel dubbio perché arrivano all’ora x nella condizione migliore e sicuramente serviranno tutti e tre. Anche se meno scatenato del previsto, il Torino è stato un avversario allenante", analizza La Gazzetta dello Sport.