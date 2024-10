Davide Calabria è stato sentito nelle scorse ore dagli investigatori dell'inchiesta Doppia Curva per un incontro avuto con il capo della Curva Sud del Milan, Luca Lucci. Lo avrebbe incontrato "per parlare dei problemi della squadra e del rendimento in campo". Ed è questo quanto avrebbe riferito lo stesso calciatore, secondo alcune fonti, che è stato sentito come testimone nell'inchiesta.