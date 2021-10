Ululati a Dumfries, Corsera: “La Procura deciderà oggi se aprire un’inchiesta”

Sono state le immagini diffuse da Dazn a mostrare i gesti del tifoso, diventati presto virali attraverso i social

I fotogrammi sono abbastanza nitidi, esiste la possibilità di individuare il protagonista di quel comportamento increscioso. L'episodio degli insulti razzisti a Dumfries ricorda quanto accaduto a Koulibaly in occasione della gara del Napoli a Firenze, concluso con l'individuazione del responsabile. La Procura federale non può accedere alle immagini a circuito chiuso dello stadio, prerogativa riservata alle forze dell'ordine. La Lazio è pronta a mettersi a disposizione, come già fatto dalla Fiorentina, nel caso ci fosse bisogno della collaborazione del club per dare un nome allo spettatore".