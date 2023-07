Samuel Umtiti può restare in Serie A dopo la risoluzione del contratto con il Barcellona: è nei pensieri del Monza per la difesa

Samuel Umtiti può restare in Serie A. Dopo la stagione positiva con la maglia del Lecce, il difensore può proseguire la sua esperienza in Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrale è un’idea del Monza per rinforzare la difesa di Raffaele Palladino. Adriano Galliani ci pensa, Umiti è svincolato dopo la risoluzione del contratto col Barcellona.