I ragazzi di Zanchetta vincono il recupero contro i grigiorossi ma mancano l'accesso alla fase ad eliminazione diretta
Nel recupero della gara valida per il campionato U17 Serie A e B, l'Inter U17 batte la Cremonese 4-0. Per i nerazzurri a segno Maiullari, Sarr (doppietta) e Semenza.
Quello disputato sarà l'ultimo impegno dei nerazzurri che, nonostante la vittoria, non riescono a centrare la qualificazioni alle Fasi Finali del campionato.
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