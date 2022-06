Under 17, Inter-Roma 2-1: nerazzurri in finale scudetto contro il Bologna

I giovani nerazurri di Polenghi sono giunti all'ultimo step del campionato di categoria per giocarsi il titolo contro gli emiliani

L'Inter Under 17 è in finale scudetto. I nerazzurri di Polenghi hanno battuto la Roma al Del Duca di Ascoli questa sera grazie alle reti di Bovo e Di Maggio, prima del gol della bandiera di Misitano. Tutte nel primo tempo le principali emozioni. Al triplice fischio invece la gioia per la conquista della finale nella quale affronteranno il Bologna.