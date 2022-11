Under 21, Italia sconfitta 4-2 dalla Germania: nel finale espulso Bellanova

La Nazionale Under 21 è stata battuta 4-2 dalla Germania nell'ultimo test del 2022, un'amichevole nello stadio di Ancona resa complicata dalle condizioni meteo, con pioggia battente, vento forte e campo allagato in alcune parti. I tedeschi, campioni d'Europa in carica, si sono imposti grazie alle nel primo tempo di Huseinbasic e a quelle nella ripresa di Samardzic, Schade e Malone, mentre l'Italia sullo 0-3 ha reagito con una doppietta di Cancellieri, entrato nella ripresa, ma poi ha dovuto arrendersi essendo rimasta in nove per le espulsioni nel finale di Cittadini e Bellanova.