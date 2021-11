Italia Under17: 10 nerazzurri convocati. Inter la società più rappresentata

Dal 25 al 28 novembre si gioca il Torneo dei Gironi e il Tecnico federale della Nazionale giovanile Under17, Corradi, ha convocato dieci nerazzurri

In vista del Torneo dei Gironi in programma presso Novarello dal 25 al 28 novembre, il Tecnico Federale Bernardo Corradi ha convocato ben 10 calciatori dell'Inter. Il ct ha chiamato 54 calciatori in totale.