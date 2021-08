Italia Under 18, giovedì amichevole con l’Albania: Inter, un solo convocato

Gli Azzurrini del ct Daniele Franceschini affronteranno la prossima settimana a Coverciano i pari età albanesi

Nuovo test amichevole per l'Italia Under 18: la Nazionale del ct Daniele Franceschini affronterà giovedì 12 agosto a Coverciano i pari età dell'Albania. Nella lista dei 25 convocati del selezionatore azzurro c'è spazio per un solo calciatore dell'Inter: Alessandro Marocco, terzino destro classe 2004.