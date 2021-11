Under 18, Inter-Roma 4-3: gol e spettacolo, decide Zuberek nel finale

I ragazzi di Zanchetta battono la capolista: in gol Curatolo, Zuberek e doppietta di Kamate. Prima sconfitta per i giallorossi

Pirotecnico 4-3 tra Inter e Roma nell'ottava giornata del campionato Under 18. Grande prova da parte dei ragazzi di Zanchetta, che battono la capolista (fin qui a punteggio pieno con 7 vittorie nelle prime 7 gare) e accorciano il distacco in classifica. Per i nerazzurri gol di Curatolo e doppietta di Kamate, prima della rete in pieno recupero di Zuberek che regala i 3 punti alla formazione interista.