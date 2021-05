Under 18, l’Inter di Chivu vince 2-3 a Roma e allunga in testa alla classifica

I nerazzurri si impongono grazie alle reti di Iliev, Peschetola e Jurgens nella quindicesima giornata del campionato Under 18

L'Inter di Cristian Chivu si aggiudica il big match del campionato Under 18 e allunga in testa alla classifica: i nerazzurri si impongono per 2-3 sul campo della Roma e salgono a quota 27 punti in classifica, 5 in più dei giallorossi (che hanno però disputato una gara in meno). Padroni di casa in vantaggio al 39' con Pagano, pareggio interista con Iliev al 43'. Nella ripresa sorpasso Inter con Peschetola al 64', la Roma si porta sul 2-2 grazie a un calcio di rigore trasformato da Cassano al 77', ma pochi minuti più tardi l'ex Jurgens chiude i conti e regala il successo ai nerazzurri.