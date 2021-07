Ungheria, Rossi: “Avevo pronosticato Italia in finale. Io in Serie A? No fino a…”

Le parole del commissario tecnico dell'Ungheria e nostro connazionale in evidenza in questo europeo

Marco Rossi, ct Ungheria, è intervenuto a Radio Punto Zero alla trasmissione Zero Sport: "La finale dell'Italia l'ho vissuta con grande gioia e ottimismo. Sono in vacanza, abbiamo visto la partita insieme ad amici e poi ci sono stati festeggiamenti fino a notte fonda.

Futuro in Italia? Sono molto contento di come mi trovo in Ungheria, sono molto stimato e apprezzato. Fin quando non cambia l'orizzonte, non è mia intenzione cambiare. In Italia, poi, ci sono tanti allenatori bravissimi".