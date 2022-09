Ungheria, Rossi: “Vicini a fare la storia ma ci servirà massima umiltà. All’inizio…”

Marco Rossi, alla vigilia della sfida di Nations League con l'Italia, ha parlato in conferenza. Ai magiari basterà un pareggio

"Ci servirà la massima umiltà. Grazie al grande lavoro dei ragazzi abbiamo dieci punti, ma non possiamo diventare arroganti, possiamo solo raggiungere il successo come squadra, dobbiamo rispettare la maglia che indossiamo".

Così il ct dell'Ungheria, l'italiano Marco Rossi, alla vigilia della sfida di Nations League con l'Italia. Ai magiari basterà un pareggio per qualificarsi alla Final Four, risultato insperato prima dell'inizio del torneo, visto che l'Ungheria è nello stesso gruppo di Italia, Germania e Inghilterra. "Può succedere di raggiungere le Final Four, certo - dice ancora Rossi - e se succedesse qui si raggiungerebbe un livello di entusiasmo mai visto prima. Mi sembra incredibile: l'Ungheria, secondo logica, era destinata alla retrocessione e invece siamo vicini a un traguardo storico. A Budapest ci sarà lo stadio esaurito e l'atmosfera sarà fantastica"