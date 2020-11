Ct Ungheria: “Szoboszlai è il nostro maggior talento. Ha colpi per risolvere le gare da solo”

Intervenuto ai microfoni del Corriere di Torino, Marco Rossi, ct dell’Ungheria, ha parlato così del talentuoso Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 del Salisburgo recentemente accostato anche all’Inter: «Volevo sostituirlo (contro l’Islanda, ndr) per quanto era stata negativa la sua prestazione. Poi ci ho ripensato, uno come Dominik è sempre meglio lasciarlo in campo perché ha i colpi per risolvere le partite da solo. Lui è sicuramente il nostro giocatore di maggior talento, ma confido nel fatto che ne emergeranno altri».