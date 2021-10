United, Conte e Zidane in pole per la panchina. Qualche perplessità sull’ex Inter perché…

Secondo il Sun in pole position per il posto di manager dei Red Devils ci sono Zinedine Zidane e Antonio Conte

Ole Gunnar Solskjaer per ora rimane alla guida del Manchester United, ma la dirigenza del club è alla ricerca di un nuovo allenatore. Quello attuale ha tempo fino alla stracittadina contro il City del 6 novembre per cercare di salvare la panchina, dopo che in precedenza avrà affrontato il Tottenham in campionato e l'Atalanta a Bergamo in Champions League. Così il 'Sun' scrive oggi, sia sull'edizione in edicola che su quella online, che in pole position per il posto di manager dei Red Devils ci sono Zinedine Zidane e Antonio Conte, con qualche perplessità su quest'ultimo per via del fatto che vorrebbe portare con sé in Inghilterra tutto il suo numeroso staff.