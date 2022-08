United, Neville: “Un vero traguardo spendere un miliardo ed essere così scarsi. Sconcertante”

Umiliati dal Brentford. Il Manchester United, anche con Ten Hag, continuano a offrire prestazioni imbarazzanti. Contro il Brentford è arrivata la seconda sconfitta consecutiva, un 4-0 che non ammette repliche. Gary Neville è stato duro nei confronti dei Red Devils: "Sto cercando di pensare a una cosa che il Manchester United ha fatto bene nel primo tempo e non riesco a pensarne una. Guardo lo United da 42 anni e non riesco a pensare a un momento così brutto come in quel primo tempo".