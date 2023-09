Il Manchester United reintegra Antony: potrà allenarsi e giocare

Il giocatore era in Brasile per difendersi dalle accuse di violenza sulla ex fidanzata

Gianni Pampinella Redattore

Il Manchester United ha ufficializzato il reintegro di Antony. Il giocatore era in Brasile per difendersi dalle accuse di violenza sulla ex fidanzata, nel frattempo i Red Devils hanno deciso di reintegrare il giocatore nella rosa e da domenica tornerà ad allenarsi con la squadra. Antony è accusato dall'ex fidanzata, Gabriella Cavallin, di aggressione e maltrattamenti. Il brasiliano ha sempre negato e fin da subito ha collaborato con la polizia.