Manchester United, Solskjaer in bilico: i 4 possibili sostituti, c’è Conte

Il futuro in panchina di Ole Gunnar Solskjaer è sempre più indecifrabile. Le prossime partite (Atalanta, Liverpool, Tottenham e Manchester City, nell'ordine) saranno decisive. Con il tecnico norvegese in bilico, il Daily Express ha pubblicato una lista di quattro candidati per sostituirlo in caso di esonero. Sono Antonio Conte , Zinedine Zidane , Erik Ten Hag e Graham Potter.