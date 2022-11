I Glazer mettono in vendita il Manchester United? Spunta David Beckham

Viste le voci sulla possibile cessione del Manchester United , a causa degli scarsi risultati delle ultime stagioni e della pressione esercitata dai tifosi dei Red Devils, una leggenda del club sarebbe disposta ad acquistare la squadra. Secondo The Athletic, i Glazer sarebbero pronti a cedere il club inglese, acquisito nel 2005 per 790 milioni di sterline .

Il Financial Times riporta che David Beckham sarebbe uno degli interessati a partecipare all'offerta per l'acquisizione dei Red Devils. L'amore dello Spice Boy per il club e la sua affinità con i tifosi ne fanno un potenziale acquirente, anche se non si sa se acquisterebbe la squadra da solo o con un gruppo di investitori.