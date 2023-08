Ursino: “Il Milan ha messo in piedi una corazzata. Lukaku? Non ci andrà”

Beppe Ursino, dirigente sportivo, ha concesso un'intervista a MilanNews nel quale ha commentato così il mercato rossonero: “Fenomenale. Hanno messo in piedi una corazzata, già pronta a imporsi sin da subito. Il brand Milan vuole tornare protagonista è e vincente senza troppe esitazioni. Quindi sì, credo che il Milan voglia tornare sin da subito a vincere lo scudetto. Il mercato non è chiuso. Il Milan prenderà un’altra prima punta di valore. Lukaku? No, per me Lukaku non andrà al Milan”.