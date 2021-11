L’Uruguay di Vecino crolla in Bolivia: è 3-0. In salita la strada per i Mondiali

Pesante ko per l’Uruguay dell’interista Vecino. La sua nazionale perde 3-0 in Bolivia nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali

Alessandro Cosattini

Pesante ko per l’Uruguay dell’interista Matias Vecino. La sua nazionale perde 3-0 in Bolivia nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali: decidono il match la doppietta di Arce e il gol di Moreno. Uruguay che con questa sconfitta - la quarta consecutiva - è ora al settimo posto, a una lunghezza dal quarto occupato dal Perù. Più avanti l’Ecuador a 20, irraggiungibili Argentina a 28 e Brasile a 34. Ma il cammino ora per l’Uruguay si complica (davanti ci sono anche Colombia e Cile a 16 con una partita in meno). Vecino ha lasciato il campo al 46’ del match.