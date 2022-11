Inter, un usato sicuro per la fascia sinistra? TS : “Low cost in scadenza nel 2024”

Tra i tanti nomi valutati dall'Inter per le fasce, secondo Tuttosport ci sarebbe anche un profilo di esperienza, ben conosciuto in Italia: Darko Lazovic, classe '90 del Verona. Una potenziale occasione a costi contenuti: "L'usato sicuro - ma in questo caso non c'è neanche bisogno di andarlo a vedere, trattandosi di una vecchia conoscenza del nostro calcio - può essere Darko Lazovic, pure lui in scadenza nel 2024 col Verona, spendibile come alternativa low cost a Gosens, da mettere alle spalle di Dimarco".