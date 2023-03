Uva: “Stadi nuovi? Qualcosa sembra che si stia muovendo. Approccio tifoso diverso”

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "In questo libro abbiamo voluto ripercorrere undici temi importanti dal calcio fuori dai novanta minuti, tutto importantissimo per il risultato che avviene sul campo ". A radio Anch'io sport, Michele Uva, dirigente sportivo italiano e direttore di "Football & Social Responsibility" della UEFA, presenta il suo ultimo libro 'Soldi contro idee, come cambia il calcio fuori dal campo'.