Giornata di vaccini per i giocatori della Nazionale italiana e per 4 giocatori dell’Inter

I giocatori preconvocati da Mancini potranno sottoporsi alla prima dose di Pfizer e tra tre settimane avranno il richiamo

I giocatori si ritroveranno per ricevere la prima dove del vaccino che permetterà l'immunizzazione del gruppo squadra in vista del raduno del 24 maggio in Sardegna. Per gli azzurri verrà utilizzato Pfizer e tra 3 settimane ci sarà il richiamo. Nella lista stilata da Mancini non ci sarà Zaniolo. Ci saranno invece quattro calciatori nerazzurri: Barella, Bastoni, Darmian e Sensi.